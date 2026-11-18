पंजाब भाजपा इंडस्ट्री सेल का विस्तार, लुधियाना के अर्जुन होरा बने सह-संयोजक, 12 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी
भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अपने उद्योग प्रकोष्ठ का विस्तार करते हुए नई प्रदेश टीम की घोषणा की है। ...और पढ़ें
HighLights
पंजाब भाजपा इंडस्ट्री सेल का महत्वपूर्ण विस्तार किया गया।
राजिंदर कुमार महाजन ने 12 नए सह-संयोजक नियुक्त किए।
लुधियाना के अर्जुन होरा सहित कई नेताओं को जिम्मेदारी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अपने इंडस्ट्री सेल का विस्तार करते हुए प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्तियां की हैं। राजिंदर कुमार महाजन (पप्पू महाजन) ने अपनी नई टीम को नियुक्त किया गया है। उन्होंने 12 नेताओं को अलग-अलग जिलों में को-कन्वीनर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नियुक्त किए गए को-कन्वीनरों में अमृतसर से कपिल अग्रवाल, लुधियाना से अर्जुन होरा, मोहाली से अतुल शर्मा, बठिंडा से राजेश कुमार बंसल, पटियाला से योगेश अग्रवाल, श्री मुक्तसर साहिब से अश्वनी गिरधर, जालंधर से हैप्पी धनीवान, बटाला से राजिंदर त्रेहन, होशियारपुर से राजेश नखरा, खन्ना से बीर प्रताप कपूर, गुरदासपुर से अजय ऋषि और रूपनगर से गोवर्धन सोनी को जिम्मेदारी दी गई है।
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|क्र. सं.
|जिला / स्थान
|नवनियुक्त सह-संयोजक (को-कन्वीनर)
|1
|अमृतसर
|कपिल अग्रवाल
|2
|लुधियाना
|अर्जुन होरा
|3
|मोहाली
|अतुल शर्मा
|4
|बठिंडा
|राजेश कुमार बंसल
|5
|पटियाला
|योगेश अग्रवाल
|6
|श्री मुक्तसर साहिब
|अश्वनी गिरधर
|7
|जालंधर
|हैप्पी धनीवान
|8
|बटाला
|राजिंदर त्रेहन
|9
|होशियारपुर
|राजेश नखरा
|10
|खन्ना
|बीर प्रताप कपूर
|11
|गुरदासपुर
|अजय ऋषि
|12
|रूपनगर
|गोवर्धन सोनी
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