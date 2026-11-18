दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। अदालत में कई बार ऐसे दस्तावेज सामने आते हैं, जो किसी मुकदमे की दिशा बदल देते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी एक ऐसा ही दिलचस्प मामला सामने आया, जहां एक महिला की ओर से अपने पिता को बीमार और बिस्तर पर बताया गया, लेकिन प्रतिवादी पक्ष ने शादी का एक निमंत्रण पत्र पेश कर पूरी कहानी ही बदल दी। कार्ड में महिला के पिता के नाम के आगे 'स्वर्गीय' लिखा हुआ था।

इससे खुलासा हुआ कि जिन पिता की बीमारी का हवाला देकर महिला अदालत से राहत मांग रही थी, उनकी मृत्यु सात से आठ साल पहले ही हो चुकी थी। इस तथ्य के सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने महिला की याचिका खारिज कर दी।

महिला की ओर से दलील दी गई कि वह मुकेरियां तहसील के एक गांव में रहती है, जबकि फिल्लौर की दूरी करीब 120 किलोमीटर है। उसके पास आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है और वह अपना भरण-पोषण करने में भी असमर्थ है। साथ ही उसके पिता बीमार और बिस्तर पर हैं तथा उसके साथ रहते हैं। ऐसे में इतनी लंबी दूरी तय कर अदालत में पेश होना उसके लिए बेहद मुश्किल है।

प्रतिवादी पक्ष ने पेश किया शादी का निमंत्रण महिला की दलीलों का विरोध करते हुए प्रतिवादी पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता नर्स के रूप में नौकरी करती है और करीब 30 हजार रुपये मासिक कमाती है। इतना ही नहीं, उसके पिता की मृत्यु स्थानांतरण याचिका दायर होने से सात-आठ साल पहले ही हो चुकी थी।

इस दावे के समर्थन में प्रतिवादी पक्ष ने अदालत में शादी का निमंत्रण पत्र पेश किया। इसमें महिला के पिता के नाम के आगे 'स्वर्गीय' लिखा हुआ था। इस दस्तावेज ने महिला की ओर से पिता की बीमारी और उनके साथ रहने संबंधी दलील पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

अदालत ने कहा कि यह केवल तथ्यात्मक गलती नहीं, बल्कि ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने का मामला है, जिसका मांगी गई राहत से सीधा संबंध था। न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अदालत से विशेष राहत चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वह सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का सही और निष्पक्ष खुलासा करे।