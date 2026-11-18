दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण के आधार पर पदोन्नत कर्मचारी की वरिष्ठता केवल इसलिए खत्म नहीं की जा सकती कि बाद में कुछ कर्मचारी सीधी भर्ती के जरिए उसी पद पर नियुक्त हुए। अदालत के अनुसार, सेवा नियमों के तहत लगातार सेवा के आधार पर वरिष्ठता पाने वाले कर्मचारी को बाद में नियुक्त सीधी भर्ती अधिकारियों से नीचे नहीं रखा जा सकता।

जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने नवल किशोर बनाम नरदीप सिंह मामले से जुड़ी तीन अपीलों पर यह फैसला सुनाया। 30 सितंबर 2026 के फैसले में खंडपीठ ने एकल पीठ का आदेश बरकरार रखते हुए पंजाब सरकार और अन्य अपीलकर्ताओं की अपीलें खारिज कर दीं।

नरदीप सिंह से पहले वरिष्ठ आडिटर रहे कुछ कर्मचारी, जिन्हें पदोन्नति के दौरान उनसे पीछे छोड़ दिया गया था, जून से अगस्त 2019 के बीच आडिट अधिकारी बने। उन्होंने कैच-अप नियम के तहत नरदीप सिंह से वरिष्ठता का दावा किया।