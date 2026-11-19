डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए जल्द ही 333 नए पिंड क्लीनिक खोले जाएंगे। इससे राज्य में पिंड क्लीनिकों की संख्या बढ़कर 591 हो जाएगी। फिलहाल 258 पिंड क्लीनिक संचालित हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में 1244 आम आदमी क्लीनिक भी काम कर रहे हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. बलबीर सिंह ने बुधवार को चंडीगढ़ में सिविल सर्जनों के राज्यस्तरीय सम्मेलन के दौरान दी।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नवंबर के अंत तक सभी जिला सिविल अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जरूरी दवाओं और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा दवाओं की कमी पर जीरो टालरेंस अपनाने के निर्देश दिए।