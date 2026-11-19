रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में भाजपा की राजनीतिक गतिविधियों को विस्तार देते हुए आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल से जुड़े कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की मौजूदगी में मोगा से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एवं पूर्व छात्र नेता नवदीप सिंह संगा ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

वहीं, लुधियाना की आत्म नगर विधानसभा सीट से शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्विंदर सिंह चौहान भी अपने साथियों सहित भाजपा में शामिल हुए। नवदीप सिंह संगा के साथ आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और हलका मोगा के इंटेलेक्चुअल विंग के इंचार्ज मनदीप सिंह गिल तथा पार्टी के पूर्व बीसी विंग जिला प्रधान मनप्रीत सिंह रिंकू ने भी भाजपा का दामन थामा।

मनप्रीत सिंह रिंकू वर्ष 2021 में मोगा नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर आठ से चुनाव लड़ चुके हैं और पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और बीसी विंग के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी सुखदीप सिंह तामी भी भाजपा में शामिल हुए।

इसके अलावा जगरूप सिंह, बलजिंदर सिंह काका, काला नंबरदार, दलजीत सिंह, अमरदीप, अनमोल, पूर्ण, गगन गड़े, गग्गी, सुखविंदर, हरदीप सिंह दीप और करनदीप सिंह सहित कई अन्य कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए हैं। अकाली दल के इन नेताओं ने थामा दामन इसी कार्यक्रम में लुधियाना की आत्म नगर विधानसभा सीट से शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्विंदर सिंह चौहान ने भी अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ली। उनके साथ दविंदर सिंह चौहान, हरप्रीत सिंह मस्सौन, रमणदीप सिंह चौहान, फतेह सिंह, विक्रम सिंह चौहान, अमरिंदर पाल सिंह एडवोकेट, आरपी सिंह, महिंदर पाल सिंह, अमरिंदर जोश सिंह, विकास आनंद ने पार्टी जाइन की।