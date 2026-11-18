संवाद सूत्र, माछीवाड़ा साहिब। भारतीय किसान यूनियन (लक्खोवाल) ने आगामी विधानसभा चुनावों में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। यह घोषणा साहनेवाल निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लखोवाल-गड्डोवाल गांव में किसान यूनियन के संरक्षक अजमेर सिंह लक्खोवाल और प्रदेश अध्यक्ष हरविंदर सिंह लक्खोवाल के आवास पर आयोजित एक बड़ी सभा के दौरान, शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की उपस्थिति में की गई।

सभा को संबोधित करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यूनियन के संरक्षक और पूर्व चेयरमैन अजमेर सिंह लक्खोवाल के उनके पिता दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के साथ बहुत करीबी संबंध थे। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल को समर्थन देने की भारतीय किसान यूनियन (लखोवाल) की घोषणा अत्यंत सराहनीय है। इससे न केवल पार्टी मजबूत होगी, बल्कि अकाली सरकार की वापसी किसान समुदाय की मांगों को पूरा करने और राज्य की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

सुखबीर सिंह बादल ने घोषणा की कि भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) लक्खोवाल द्वारा रखी गई सभी मांगों को चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा और सरकार बनने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली अकाली सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का अपना वादा पूरा किया था और भरोसा दिलाया कि मौजूदा मांगों को भी इसी तरह पूरा किया जाएगा।

हमारा बीजेपी के साथ कोई मनमुटाव नहीं: लक्खोवाल पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हरविंदर सिंह लक्खोवाल ने कहा कि किसी भी सरकार ने कभी भी वास्तव में किसानों की मदद नहीं की है। इसके विपरीत क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और उसे बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए थे।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है, इसलिए भारतीय किसान यूनियन (लखोवाल गुट) ने शिरोमणि अकाली दल को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। उन्हें भरोसा है कि यह पार्टी किसानों की सभी मांगें पूरी करेगी।

लक्खोवाल ने जोर देकर कहा कि पंजाब को इस समय एक मजबूत मुख्यमंत्री की जरूरत है, एक ऐसा नेता जो कड़े फैसले ले सके, ताकि नशीले पदार्थों की समस्या और बिगड़ती कानून-व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों से निपटा जा सके। 'बीजेपी से कोई दुश्मनी या मनमुटाव नहीं' उन्होंने आगे कहा कि किसान यूनियन के लखोवाल गुट ने अकाली दल को बिना किसी शर्त के समर्थन देने की घोषणा की है, और इसके बदले में चुनाव टिकट की कोई मांग नहीं रखी है।