संवाद सूत्र, अगवानपुर (मुरादाबाद)। दंगल का अखाड़ा, हजारों निगाहें और दो नामी पहलवानों के बीच जोर आजमाइश। जैसे ही पंजाब के चर्चित पहलवान मौसम अली लौहार और मुजफ्फरनगर के आलम आमने-सामने आए, दर्शकों का रोमांच चरम पर पहुंच गया। दोनों के बीच ऐसे दांव-पेंच चले कि दर्शक तालियां बजाने और शोर मचाने को मजबूर हो गए।

चार नवंबर से नगर में चल रहे दंगल में यूटयूब पर चर्चित मौसम अली लौहार का मुकाबला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कुश्ती के दौरान आलम पहलवान ने मौसम अली को दबोचकर उनका हाथ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मौसम अली ने ऐसा पलटवार किया कि मुकाबले का रुख ही बदल गया।