जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। वर्दी अच्छी हो, ड्यूटी में मुस्तैदी हो और जिम्मेदारी निभाने का जज्बा भी। होमगार्ड जवानों को इसी अंदाज में काम करना होगा। मेहनत करने वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विभाग में हर किसी का काम दिखाई देता है। अच्छे काम को सम्मान भी मिलता है।

बुधवार को सर्किट हाउस में डीआइजी संजीव शुक्ला ने होमगार्ड अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कुछ इसी अंदाज में जवानों और अधिकारियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।

बैठक में डीआइजी ने केवल विभागीय आंकड़ों और कागजी व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं ली, बल्कि जवानों की तैनाती से लेकर उनकी ड्यूटी, वर्दी और अनुशासन तक पर सवाल किए। अधिकारियों से पूछा कि जवानों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए क्या व्यवस्था है? कानून व्यवस्था बनाए रखने में होमगार्ड की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में ड्यूटी के दौरान लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

चौराहों पर तैनात जवान समय के पाबंद रहें और अच्छी वर्दी पहनकर पूरी मुस्तैदी से जिम्मेदारी निभाएं। डीआइजी ने संभल के कर्मचारी जहीरुद्दीन को बेहतर कार्य के लिए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। जिला कमांडेंट मुरादाबाद को भी प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी के काम को कोई देख नहीं रहा है।