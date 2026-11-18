जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। डासना जेल से रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां के रामपुर लौटने के दौरान पाकबड़ा का जीरो पॉइंट सपा कार्यकर्ताओं के उत्साह का गवाह बना।

अपने नेता की रिहाई की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता स्वागत के लिए जीरो पॉइंट पर पहुंच गए। आजम खां के पहुंचते ही समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और रिहाई पर खुशी जाहिर की।