जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। रेलवे प्रशासन ने मुरादाबाद मंडल से गुजरने वाली कई प्रमुख गाड़ियों को निर्धारित तिथियों पर निरस्त करने तथा कुछ के फेरों में कमी करने का निर्णय लिया है।

कोहरे के कारण ट्रेनों के सुरक्षित और सुचारु संचालन को ध्यान में रखकर यह किया गया। इसके साथ ही यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली से छपरा के बीच एकतरफा आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है।



नई दिल्ली-छपरा वन वे पर्व स्पेशल एक्सप्रेस का संचालन बुधवार को किया गया है। यह ट्रेन नई दिल्ली से शाम सात बजे प्रस्थान कर गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली होते हुए रात एक बजकर तीन मिनट पर यहां आएगी।



कोहरे के चलते दिसंबर से फरवरी के बीच हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस और देहरादून-हावड़ा एक्सप्रेस अपने निर्धारित दिनों पर पूर्ण रूप से निरस्त रहेंगी। इसी अवधि में चार अन्य ट्रेनों के फेरों में कटौती की गई है।