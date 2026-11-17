जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। कलान के लाला मथुरा प्रसाद संस्कृ़त विद्यालय में मंगलवार को कक्षा सात के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिस वजह से पिटाई होने की आशंका जताई जा रही है।

गांव के राजमिस्त्री प्रभुदयाल का बड़ा बेटा अंकित कश्यप कक्षा सात में पढ़ता था। मंगलवार को उसका पीटी का पेपर था।अंकित की विद्यालय परिसर में तबीयत खराब हो गई। प्रधानाचार्य राजीव गुप्ता ने अंकित के स्वजन को जानकारी दी।

प्रभुदयाल उनकी पत्नी सरोजनी विद्यालय पहुंचीं तो बेटा बेहोशी हालत में था। जीवित होने की आस में अस्पताल लेकर गए जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव लेकर घर चले गए।

प्रभुदयाल ने बताया कि बेटे की नाक से खून निकल रहा था। शरीर पर भी चोट के निशान लग रहे हैं, जिसके बाद पुलिस को घटना के बारे में बताया गया। सीओ दीपक कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचे।

प्रधानाचार्य राजीव गुप्ता ने बताया कि खेलते समय छात्र बेहोश होकर गिर गया था जिस वजह से मृत्यु हो गई। सीओ ने बताया कि स्वजन किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहे हैं। वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

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