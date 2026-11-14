सड़कों पर 'कट' मारने वाले ड्राइविंग सेंटर में फेल! शाहजहांपुर में आधे से ज्यादा आवेदक नहीं बना पा रहे लाइसेंस

अजयवीर सिंह, शाहजहांपुर। सड़कों पर तेज रफ्तार में बाइक, कार दौड़ाने वाले युवा जब ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के आटोमेटेड ट्रैक पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं फेल हो जा रहे हैं। जो लोग रोज शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर हार्न बजाकर, कट मारकर निकल जाते हैं, वे ट्रैक पर लाइन टच करते ही फेल कर दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि सेंटर पर 50 प्रतिशत से अधिक आवेदक फेल हो रहे हैं।

पारदर्शी ढंग से ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे लोगों को जारी हो सके हैं जो वास्तव में गाड़ी चलाना जानता हो। पहले मैनुअल टेस्ट में सिफारिश, जान पहचान और अंदाज पर पास फेल होता था। अब ट्रैक पर लगे सेंसर, कैमरे और कंप्यूटर हर गलती को खुद पकड़ते हैं।

कांट में ड्राइविंग टेस्ट सेंटर बना हैं, जिसका संचालन 16 जून को करा दिया गया था। लाइसेंस बनवाने के लिए जुलाई में 1,336 आवेदन हुए थे। ट्रैक पर वाहन चलाने में 78 पुरुष जबकि 15 महिलाएं ही पास हो पाए थे।

हालांकि इसके बाद आवेदन करने वालों की संख्या भी घटना शुरू हो गई। अगस्त में 850 आवेदन पहुंचे जिसमे 419 पुरुष जबकि 14 महिलाएं पास हुईं। जिसमें कई दोबारा शुल्क जमा करने वाले भी शामिल थे। सितंबर में 1041 आवेदन हुए जिसमे 200 से अधिक दोबारा टेस्ट देने वाले भी शामिल थे। यानी 881 पुरुष जबकि 29 महिलाओं के लाइसेंस जारी किए गए। अक्टूबर में करीब 1200 लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन किया जिसमे 929 लाइसेंस जारी हुए। 26 महिलाएं भी इनमें शामिल हैं। इन ड्राइविंग लाइसेंसों में चार पहिया समेत 250 से अधिक ऐसे लोग हैं जो पूर्व में दिए गए टेस्ट में फेल हो गए थे।

यानी हर माह औसतन 40 से 50 प्रतिशत लोग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में फेल रहे हैं। ज्यादातर हादसे गलत ओवरटेक, गलत पार्किंग और स्टेयरिंग पर ठीक से नियंत्रण न होने की वजह से होते है। इसलिए सेंटर पर एस नुमा, आठ के आकार में ट्रैक बना है। पार्किंग, स्टेयरिंग का तालमेल आदि को परखा जाता है। इस ट्रैक पर लाइन, सिग्नल और गति का पालन अनिवार्य रूप से करना होता है। एआरटीओ प्रशासन सर्वेश सिंह ने बताया कि ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में नियमों की अनदेखी पर 50 प्रतिशत से अधिक लोग फेल हो रहे हैं। उन्हें दोबारा भी मौका दिया जाता है। 300 रुपये देना पड़ता है दोबारा शुल्क टेस्ट में फेल होने पर एक सप्ताह बाद 300 रुपये शुल्क जमा कर दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। यदि उसमे भी फेल हो गए तो एक माह बाद यही प्रक्रिया अपनानी होगी। जो मूल फीस जमा की गई थी वह दोबारा जमा नहीं करनी पड़ेगी।