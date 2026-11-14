सैटेलाइट की नजर से नहीं बच सके किसान: पराली जलाने में यूपी के टॉप-10 जिलों में पहुंचा शाहजहांपुर, 55 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। प्रशासन की सख्ती के बाद धान की पराली जलाने के मामले कम तो हुए, लेकिन रुके नहीं। इस बार भी अब अब तक जिले में 31 स्थानों पर इससे संबंधित प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें संबंधित किसानों पर अर्थदंड लगाया जाएगा। प्रदेश में जनपद आठवें स्थान पर है। धान की कटाई के साथ ही कई किसान खेत को जल्दी खाली करने के लिए पराली को जला देते हैं।

जो पर्यावरण के साथ ही खेत की उर्वरा शक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए पराली जलाने पर रोक लगाई गई है। अर्थदंड लगाने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन उसके बाद भी इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा।

15 सितंबर से अक्टूबर की शुरुआत तक जनपद में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आइएआरआइ) की सीआरईएएमएस लैब की सेटेलाइट निगरानी रिपोर्ट में आठ मामले सामने आए थे, जिनमें से पांच सही पाए गए। इसके बाद 12 नवंबर तक जिले में पराली जलाने की घटनाएं बढ़कर 31 हो गईं। उप निदेशक कृषि पुरुषोत्तम कुमार मिश्रा ने बताया कि इस बार जिले में 31 पराली जलाने की घटनाएं हुई। जिसमें सात घटनाओं के कोई साक्ष्य नहीं मिले है।

तीन स्थानों पर परली की जगह पर कूड़ा जलाने के मामले सामने आए हैं। नौ स्थानों पर पराली जली हुई मिली। सड़क के किनारे किस किस की है यह साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं । 11 किसानों पर 55,000 का जुर्माना लगाया गया है।

मथुरा में सबसे ज्यादा मामले प्रदेश में सबसे ज्यादा 81 घटनाएं मथुरा में सामने आई हैं। 78 घटनाओं के साथ महराजगंज दूसरे स्थान पर है। अलीगढ़ में 42, फतेहपुर में 41 और कानपुर देहात में 40 घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये जिले क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।

औरैया में 39 घटनाओं के साथ छठा और उन्नाव में 32 घटनाओं के साथ सातवां स्थान है। शाहजहांपुर के बाद पीलीभीत में 30 घटनाएं दर्ज की गई हैं। हरदोई और कौशांबी में 23-23 मामले सामने आए हैं। दोनों जिले संयुक्त रूप से दसवें स्थान पर हैं।