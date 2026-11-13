शाहजहांपुर: अधिवक्ता के भाई की हत्या में ढाई माह बाद भी गिरफ्तारी नहीं, एसपी के न मिलने पर भड़के वकीलों ने लगाया जाम

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सेंट्रल बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता के भाई की हत्या के मामले में ढाई माह बाद भी गिरफ्तारी न होने पर कचहरी के समाने सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया।

अधिवक्ता एसपी को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन एसपी ने खुद ज्ञापन लेने के बजाय एएसपी सिटी को भेज दिया था। एसोसिएशन के सदस्य अवनीश कुमार सिंह के भाई सुधीर कुमार सिंह की हत्या 30 अगस्त को कर दी गई थी।