रोहित कुमार, चंडीगढ़। भारतीय किसान यूनियन (लक्खोवाल) की ओर से शिरोमणि अकाली दल (बादल) को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में समर्थन देने की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने किसान नेता अजमेर सिंह लक्खोवाल पर निशाना साधा है। आप के वरिष्ठ नेता बलतेज पन्नू ने सवाल उठाया है कि लक्खोवाल को पहले यह बताना चाहिए कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया और अब अकाली दल को समर्थन देकर किसानों का कौन सा भला करवाएंगे।

बलतेज पन्नू ने कहा कि अजमेर सिंह लक्खोवाल ने वर्ष 2007 से 2017 तक अकाली-भाजपा सरकार के दौरान पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर काम किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने किसानों का कोई मुद्दा नहीं उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के हितों की बात करने वाले लक्खोवाल ने अपने कार्यकाल में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रभावी पहल नहीं की।

उन्होंने कहा कि अब अजमेर सिंह लक्खोवाल और उनका संगठन अकाली दल बादल को समर्थन दे रहा है। ऐसे में उन्हें पंजाब के किसानों को बताना चाहिए कि जब वह मंडी बोर्ड के चेयरमैन थे, तब उन्होंने किसानों के लिए कौन से काम किए थे और अब अकाली दल के साथ जाकर किसानों का क्या भला करवा पाएंगे।

लक्खोवाल के पिछले कार्यकाल पर हमला पन्नू ने आरोप लगाया कि लक्खोवाल ने अपने पूरे कार्यकाल में किसानों के लिए एक भी ऐसा काम नहीं किया, जिसे उनकी उपलब्धि के तौर पर गिनाया जा सके।

गौरतलब है कि पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने किसान संगठनों का समर्थन हासिल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं।