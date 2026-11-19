जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत-पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय तस्करों के मंसूबों को नाकाम करते हुए अमृतसर ग्रामीण पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने संयुक्त व अलग-अलग अभियानों में बड़ी सफलता हासिल की है। सुरक्षा एजेंसियों ने जिले के विभिन्न सीमावर्ती इलाकों से कुल 16 किलो 308 ग्राम हेरोइन, एक किलो 330 ग्राम अफीम, एक पाकिस्तानी ड्रोन, पांच पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं।

इन मामलों में चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बरामदगी थाना भिंडी सैदा क्षेत्र के अंतर्गत बीएसएफ पोस्ट फतेहपुर के पास हुई। यहां सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी गई हेरोइन के 12 पैकेट बरामद किए गए, जिनका कुल वजन 6 किलो 712 ग्राम है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों ने मौके से तस्करी में इस्तेमाल किया गया ड्रोन भी कब्जे में ले लिया है।