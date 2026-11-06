प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा समर्थकों संग अकाली दल में वापस लौटे, सुखबीर सिंह बादल ने किया स्वागत

नवदीप ढींगरा, पटियाला। पंजाब की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिली है, जहां वरिष्ठ अकाली नेता प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा अपने बेटे व पूर्व विधायक हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा सहित बड़ी संख्या में साथियों और समर्थकों के साथ दोबारा शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए हैं। चंदूमाजरा परिवार की पार्टी में वापसी कराने के लिए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल विशेष रूप से पटियाला पहुँचे और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि प्रो. चंदूमाजरा और उनके साथियों की वापसी से शिरोमणि अकाली दल को बहुत बड़ा बल मिला है। उन्होंने कहा कि चंदूमाजरा परिवार अपने पुराने घर लौटा है, जिससे पार्टी ज़मीनी स्तर पर और अधिक मजबूत होगी।