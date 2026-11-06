प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा समर्थकों संग अकाली दल में वापस लौटे, सुखबीर सिंह बादल ने किया स्वागत
वरिष्ठ अकाली नेता प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा और पूर्व विधायक हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा समर्थकों के साथ दोबारा शिरोमणि अकाली दल ...और पढ़ें
HighLights
प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा समर्थकों संग अकाली दल में लौटे।
सुखबीर बादल ने पटियाला में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
चंदूमाजरा परिवार की वापसी से अकाली दल मजबूत होगा।
नवदीप ढींगरा, पटियाला। पंजाब की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिली है, जहां वरिष्ठ अकाली नेता प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा अपने बेटे व पूर्व विधायक हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा सहित बड़ी संख्या में साथियों और समर्थकों के साथ दोबारा शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए हैं। चंदूमाजरा परिवार की पार्टी में वापसी कराने के लिए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल विशेष रूप से पटियाला पहुँचे और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि प्रो. चंदूमाजरा और उनके साथियों की वापसी से शिरोमणि अकाली दल को बहुत बड़ा बल मिला है। उन्होंने कहा कि चंदूमाजरा परिवार अपने पुराने घर लौटा है, जिससे पार्टी ज़मीनी स्तर पर और अधिक मजबूत होगी।
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अकाली दल की टिकट पर लड़ेंगे चुनाव
बादल ने स्पष्ट किया कि वे पहले से ही जानते थे कि चंदूमाजरा परिवार अकाली दल के टिकट पर ही चुनाव लड़ेगा, इसी वजह से पार्टी द्वारा अब तक विधानसभा क्षेत्र सन्नौर का कोई नया प्रभारी नियुक्त नहीं किया गया था। अकाली दल के पुनरुत्थान पर जोर देते हुए सुखबीर बादल ने विरोधियों पर निशाना साधा।
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चंदूमाजरा इलाके के विकास के लिए प्रतिबद्ध
उन्होंने कहा कि चंदूमाजरा परिवार की पार्टी में दोबारा वापसी के साथ 'चूल्हा दल' का पूरी तरह से खात्मा हो गया है। उन्होंने हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि वे लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के सुख-दुख में शरीक होते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं।
सुखबीर सिंह बादल ने विश्वास जताया कि पार्टी का कैडर पूरी तरह से एकजुट हो चुका है और आने वाले चुनावों में शिरोमणि अकाली दल प्रचंड जीत दर्ज करके सभी सीटों पर अपना परचम लहराएगा।
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