पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: लुधियाना की गिल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं वित्त मंत्री हरपाल चीमा, AAP बना रही रणनीति

विजय मौर्य, लुधियाना। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। खास बात यह है कि महानगर की विधानसभा सीटों पर राजनीतिक दल बड़े चेहरों को उतारने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में गिल विधानसभा सीट से आप नेता व पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के चुनाव लड़ने की चर्चा है।

इन चर्चाओं के जोर पकड़ने से राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। गौरतलब है कि हरपाल चीमा संंगरूर के दिड़बा सीट से चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे और वित्त मंत्री बने। अब चीमा की गिल सीट से उतरने की चर्चा है।

इसलिए सीट का एलान नहीं किया गया है। यहां से मौजूदा विधायक जीवन सिंह संगोवाल हैं। जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। अब सीट पर कई तरह की चर्चाएं होने की बात सामने आ रही है। हालांकि, आप पार्टी अभी किसे मौका देगी यह तय नही है। पार्टी ने अधिकारिक एलान नहीं किया है।