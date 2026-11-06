अमृतसर से कटिहार जा रही ट्रेन में राजपुरा के पास लगी आग, चार बोगियां जलीं; बचाव कार्य शुरू
अमृतसर से कटिहार जा रही एक ट्रेन में राजपुरा के पास बसंतपुरा स्टेशन पर आग लग गई, जिससे चार बोगियां जल गईं।
HighLights
राजपुरा के पास बसंतपुरा स्टेशन पर ट्रेन में आग लगी।
अमृतसर-कटिहार ट्रेन की दो बोगियों में लगी भीषण आग।
सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, कोई हताहत नहीं हुआ।
जागरण संवाददाता, पटियाला। अमृतसर से कटिहार जा रही एक ट्रेन में राजपुरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसंतपुरा स्टेशन के पास अचानक आग लगने की गंभीर घटना सामने आई है। चार बोगियां आग की चपेट में आने की सूचना है। ट्रेन में अचानक धुआं और लपटें उठती देख यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार शुरू हो गई। चालक और रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता से ट्रेन को तुरंत रोका गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
प्राथमिक जानकारी के अनुसार, इस दुर्घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आग की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया है। फिलहाल यात्री ट्रेन से उतर गए हैं और आसपास के खेतों में सुरक्षित जगह पर खड़े हैं।
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शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना
मिली जानकारी के अनुसार ये घटना शॉर्ट सर्किट के कारण हुई है। जिस समय आग लगी तो तुरंत ट्रेन को रोका गया। लोग बोगियों से बाहर आ गए। जिसके चलते किसी भी तरह का जानी नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। लेकिन इस घटना में चार बोगियों के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। अमृतसर से कटिहार जा रही इस ट्रेन में यूपी और बिहार के लोग सवार थे, जो दिवाली पर अपने गांव जा रहे थे।
बोगियों को किया गया अलग
रेलवे ने जल ही बोगियों को ट्रेन से अलग कर दिया है, ताकि आग फैले ना और अन्य बोगियों को नुकसान न हो। फायरब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी हैं, ताकि आग पर काबू पाया जा सके। इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन त्यौहरों पर अपने गांव जा रहे लोगों का सामान बोगियों के साथ ही जल गया है। जिससे काफी नुकसान होने की सूचना है।
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तस्वीरों में देखें घटना स्थल का दृश्य
बोगियों से उठता हुआ धुआं।
ट्रेन से सुरक्षित उतरे यात्री।
आग से क्षतिग्रस्त बोगियों को अलग कर दिया गया है।
घटनास्थल पर पहुंची फायरब्रिगेड।
(ये खबर अपडेट की जा रही है।)
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