अमृतसर से कटिहार जा रही ट्रेन में राजपुरा के पास लगी आग, चार बोगियां जलीं; बचाव कार्य शुरू

जागरण संवाददाता, पटियाला। अमृतसर से कटिहार जा रही एक ट्रेन में राजपुरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसंतपुरा स्टेशन के पास अचानक आग लगने की गंभीर घटना सामने आई है। चार बोगियां आग की चपेट में आने की सूचना है। ट्रेन में अचानक धुआं और लपटें उठती देख यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार शुरू हो गई। चालक और रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता से ट्रेन को तुरंत रोका गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, इस दुर्घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आग की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया है। फिलहाल यात्री ट्रेन से उतर गए हैं और आसपास के खेतों में सुरक्षित जगह पर खड़े हैं।