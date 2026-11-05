गाजीपुर में टला बड़ा रेल हादसा: दिल्ली-हावड़ा रूट पर टूटी पटरी, रोकी गई एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। दिल्ली-हावड़ा मुख्य रेलमार्ग पर पटरी टूटने की घटनाएं ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन पर सवाल खड़े कर रही हैं। बुधवार की मध्यरात्रि के बाद धीना और जमानियां स्टेशन के बीच डाउन लाइन पर रेल पटरी टूट गई।

संयोग रहा कि पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात रेलकर्मी की नजर समय रहते टूटी पटरी पर पड़ गई और एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मच गई।

सुरक्षा के मद्देनजर 12141 एलटीटी-दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को नियंत्रित कर रोक दिया गया। रेल पथ विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और टूटी पटरी पर क्लैंप बांधकर अस्थायी मरम्मत की। इसके बाद इस खंड पर ट्रेनों का परिचालन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करने का निर्देश दिया गया।

इस कारण एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय रात एक बजे के मुकाबले स्थानीय स्टेशन पर 58 मिनट की देरी से पहुंची। रेल पथ विभाग के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता लल्लन ने बताया कि पटरी दुरुस्त कर काशन के साथ ट्रेनों का परिचालन शुरू करा दिया गया।