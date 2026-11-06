लुधियाना बाईपास पर होजरी कारोबारी ने की आत्महत्या, कनपटी पर मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत
लुधियाना के बाईपास पर होजरी कारोबारी की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना शहर के साउथ बाईपास पर शुक्रवार दोपहर एक होजरी कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शुरुआती जांच और कनपटी पर गोली मिलने के निशान के आधार पर इस मामले को आत्महत्या (सुसाइड) की एंगल से जांचना शुरू कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार दोपहर को ईस्टवुड के पास वेस्टर्न लिविंग के नजदीक हुई इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटनास्थल को सील कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कारोबारी की कनपटी पर गोली का घाव मिला है।
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अस्पताल में दम तोड़ा
घटना के तुरंत बाद घायल कारोबारी को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बयानों के आधार पर ही अगली कार्रवाई की जाएगी।
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सुसाइड की जांच शुरू
पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी जिसके चलते यह कदम उठाया गया। पुलिस आसपास के लोगों, परिजनों और कारोबार से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि मौत के असली कारणों का खुलासा हो सके। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से सुबूत एकत्र किए हैं और मामले की हर पहलू से गहराई से जांच की जा रही है।
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