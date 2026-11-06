लुधियाना बाईपास पर होजरी कारोबारी ने की आत्महत्या, कनपटी पर मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना शहर के साउथ बाईपास पर शुक्रवार दोपहर एक होजरी कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शुरुआती जांच और कनपटी पर गोली मिलने के निशान के आधार पर इस मामले को आत्महत्या (सुसाइड) की एंगल से जांचना शुरू कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार दोपहर को ईस्टवुड के पास वेस्टर्न लिविंग के नजदीक हुई इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटनास्थल को सील कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कारोबारी की कनपटी पर गोली का घाव मिला है।