अमृतसर: ब्रिटिश मॉडल से दिनदहाड़े स्नैचिंग, बदमाशों ने छीना iPhone 17 Pro Max; इंस्टाग्राम पर बयां की आपबीती

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अटारी बॉर्डर से घूमकर लौट रही लंदन की मॉडल व इंस्टाग्राम इंफ्ल्यूएंसर londonki_lali (लाली) से बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आए बदमाशों ने डेढ़ लाख रुपये iphone 17 pro max छीन लिया। शाम के समय बस स्टैंड के समीप स्थित रामतलाई चौक के पास हुई इस वारदात के बाद मॉडल को स्थानीय निवासियों का ऐसा समर्थन और प्यार मिला कि वह इस मुश्किल समय में भी यहां की मेहमाननवाजी और इंसानियत की कायल हो गई।

मॉडल ने इंटरनेट मीडिया पर स्टोरी साझा कर पूरी घटना और लोगों से मिली मदद के बारे में जानकारी दी है। लाली ने बताया कि वह अन्य पर्यटकों के साथ सीमा घूमने गई थी। वापसी के दौरान सभी लोग वाहन में संगीत सुनते और हंसी-मजाक करते हुए आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने प्रसिद्ध लस्सी का स्वाद भी लिया।

वह वाहन की अगली सीट पर बैठी हुई थी और मोबाइल उसकी गोद में था, जिसे उसने कसकर पकड़ा हुआ था। इसी दौरान एक चौक के पास बिना नंबर के बाइक सवार युवकों ने अचानक झपट्टा मारा और मोबाइल छीनकर तेजी से फरार हो गए।