बरनाला: दिनदहाड़े घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला से झपटमारी, CCTV में कैद हुई वारदात
घर के बाहर बैठी 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला के कानों से दो बाइक सवार सोने की बालियां झपटकर फरार हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
HighLights
नाबालिग लड़की बरनाला के सखी वन स्टॉप सेंटर से भागी।
सुरक्षाकर्मी को चकमा देकर 3 नवंबर की सुबह फरार हुई।
प्रेमी से मिलने आई थी, बाल कल्याण समिति ने भेजा था।
हेमंत राजू जागरण, बरनाला। बरनाला के सखी वन स्टॉप सेंटर से एक नाबालिग लड़की के सुरक्षा कर्मी को चकमा देकर फरार होने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, 2 नवंबर को एक लड़की को रात के समय आश्रय देने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया गया था। वह 3 नवंबर की सुबह सुरक्षा कर्मी को चकमा देकर वहां से फरार हो गई। लड़की की उम्र करीब 16 साल बताई जा रही है।
इस मामले की पुष्टि करते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय के एक कर्मचारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि नाबालिग लड़की 2 नवंबर को बाल कल्याण समिति के पास आई थी। इसके बाद सभी निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उसे आश्रय के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था।
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क्या है पूरा मामला
जांच के दौरान सामने आया कि बठिंडा जिले की रहने वाली नाबालिग लड़की बरनाला में अपने प्रेमी से मिलने सीधे उसके घर पहुंच गई थी। हालांकि, वहां पहुंचने पर पता चला कि उसका प्रेमी घर पर नहीं था, बल्कि एक आपराधिक मामले में जेल में बंद है। इसके बाद प्रेमी की मां या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने समझदारी दिखाते हुए लड़की को बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया।
बाल कल्याण समिति ने नियमानुसार लड़की को आश्रय देने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर भेज दिया था, जहां उसके मामले में आगे का फैसला लिया जाना था। लेकिन इसी दौरान लड़की सुरक्षा कर्मी को चकमा देकर सेंटर से फरार हो गई।
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मेडिकल करवाने के दौरान फरार होने की भी चर्चा
यह बात भी सामने आई है कि लड़की सेंटर से फरार हुई या फिर मेडिकल करवाने की प्रक्रिया के दौरान वहां से भागी, इस बारे में कोई भी अधिकारी स्पष्ट जानकारी देने को तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार, पंजाब पुलिस की ओर से संबंधित सुरक्षा कर्मी के खिलाफ भी बनती कार्रवाई की गई है। वहीं, अब यह मामला आगामी जांच के लिए डीएसपी जसविंदर कौर के पास पहुंच गया है।
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