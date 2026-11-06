पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: ऑस्ट्रेलिया से चुनाव की तैयारी में जुटे गुरजिंदर गावी, परगट सिंह के साथ बनाई रणनीति
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय विदेश कांग्रेस की बैठक में गुरजिंदर सिंह गावी ने सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा जताई। उन्होंने परगट सिंह से भी चुनावी चर्चा की।
HighLights
IOC ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 पर ऑनलाइन बैठक की।
गुरजिंदर गावी ने प्रवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी की इच्छा जताई।
गावी ने परगट सिंह के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (IOC) ने IOC अध्यक्ष सैम पित्रोदा और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की सचिव व इंडियन ओवरसीज कांग्रेस विभाग एवं विदेश मामलों की प्रभारी डॉ. आरती कृष्णा के नेतृत्व में एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की। कई देशों के IOC चैप्टर के अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने इस चर्चा में भाग लिया, जो पंजाबी प्रवासी समुदाय और आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों पर केंद्रित थी।
यह बैठक यूएस सेंट्रल टाइम के अनुसार सुबह 9:00 बजे शुरू हुई, जो भारत में 2 नवंबर को रात 8:30 बजे और सिडनी में 3 नवंबर को तड़के 2:00 बजे का समय था। प्रतिभागियों में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्योराण और इंडियन ओवरसीज यूथ कांग्रेस ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एनआरआई एवं ओवरसीज कांग्रेस सेल के अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह गवी शामिल थे।
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पंजाब का बड़ा समुदाय विदेश में बसा
पंजाब का एक बड़ा प्रवासी समुदाय विदेश में रहता है, जिनके परिवार राज्य से गहराई से जुड़े हुए हैं। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि जैसे-जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, प्रवासी भारतीय पंजाब से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ कैसे सक्रिय रह सकते हैं।
बैठक के दौरान, गवी ने चुनावों से पहले पंजाब में जमीनी स्तर पर समय बिताने और पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन में अपनी स्वयंसेवक टीम के साथ योगदान देने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनकी टीम स्वयंसेवक समन्वय, स्थानीय बैठकों के आयोजन और जनसंपर्क में सहायता कर सकती है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर लोगों की चिंताओं को सुनने और नेतृत्व के साथ ज़मीनी स्तर की प्रतिक्रिया (फीडबैक) साझा करने के महत्व पर भी जोर दिया।
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पंजाब चुनाव में ओवरसीज कांग्रेस की भूमिका
गवी राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर क्षेत्र के रोतां वाली गांव के रहने वाले हैं। यह क्षेत्र पंजाब की सीमा से लगा हुआ है और इसके साथ सामाजिक व पारिवारिक संबंध साझा करता है। ऑस्ट्रेलिया में, उनके नेतृत्व वाले इंडियन ओवरसीज यूथ कांग्रेस ने मार्च 2026 में सिडनी के राउज हिल में अपना पहला कार्यालय खोला था, और उन्होंने वहां भारतीय छात्रों व युवाओं के साथ कई वर्षों तक काम किया है।
IOC की बैठक के बाद, गवी ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान परगट सिंह के साथ अलग से वीडियो बातचीत की। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और जालंधर कैंट से विधायक परगट सिंह ने 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह ली।
टीम के योगदान पर हुई चर्चा
दोनों ने आगामी चुनावों, गवी की भागीदारी की संभावनाओं, उनकी स्वयंसेवक टीम के योगदान के तरीकों और आगे के समन्वय पर चर्चा की। हालांकि, किसी विशिष्ट जिम्मेदारी की घोषणा नहीं की गई। ये दोनों बातचीत चुनावों से पहले पंजाब में संगठनात्मक कार्यों के साथ ओवरसीज समर्थकों को जोड़ने के बढ़ते प्रयासों को दर्शाती हैं, जिसमें प्रवासी भारतीय अपना समय, स्थानीय ज्ञान और स्वयंसेवक सहायता दे रहे हैं।
(इनपुट-पीटीआई)
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