पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: ऑस्ट्रेलिया से चुनाव की तैयारी में जुटे गुरजिंदर गावी, परगट सिंह के साथ बनाई रणनीति

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (IOC) ने IOC अध्यक्ष सैम पित्रोदा और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की सचिव व इंडियन ओवरसीज कांग्रेस विभाग एवं विदेश मामलों की प्रभारी डॉ. आरती कृष्णा के नेतृत्व में एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की। कई देशों के IOC चैप्टर के अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने इस चर्चा में भाग लिया, जो पंजाबी प्रवासी समुदाय और आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों पर केंद्रित थी।

यह बैठक यूएस सेंट्रल टाइम के अनुसार सुबह 9:00 बजे शुरू हुई, जो भारत में 2 नवंबर को रात 8:30 बजे और सिडनी में 3 नवंबर को तड़के 2:00 बजे का समय था। प्रतिभागियों में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्योराण और इंडियन ओवरसीज यूथ कांग्रेस ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एनआरआई एवं ओवरसीज कांग्रेस सेल के अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह गवी शामिल थे।