होशियारपुर तहसील में विजिलेंस की अचानक दबिश से मचा हड़कंप, कुर्सियां छोड़कर भागे अधिकारी और कर्मचारी

हजारी लाल, होशियारपुर। होशियारपुर तहसील कार्यालय में शुक्रवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब विजिलेंस की टीम ने अचानक दबिश दे दी। टीम के परिसर में दाखिल होते ही कर्मचारियों में खलबली मच गई। पटवारी और कानूनगो ही नहीं, बल्कि बड़े अधिकारी भी अपनी कुर्सियां छोड़कर इधर-उधर होते दिखाई दिए।

कुछ ही देर में पूरे तहसील परिसर में विजिलेंस की दबिश की चर्चा फैल गई। अचानक हुई इस कार्रवाई ने सरकारी कार्यालयों में कामकाज के तरीके और कर्मचारियों की जवाबदेही को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस की टीम करीब आधा घंटा तहसील परिसर में मौजूद रही। इस दौरान टीम की गतिविधियों को लेकर कर्मचारियों में असमंजस बना रहा। हालांकि टीम किस शिकायत या मामले की जांच के लिए पहुंची थी, इसका पता नहीं चल पाया। टीम के रवाना होने के बाद भी कार्यालय में सामान्य माहौल नहीं लौट सका। कर्मचारियों के बीच कार्रवाई को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं।