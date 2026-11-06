बरनाला के सखी वन स्टॉप सेंटर से गायब हुई 16 वर्षीय नाबालिग, सुरक्षा कर्मी पर कार्रवाई, DSP को सौंपी गई जांच

हेमंत राजू, बरनाला। बरनाला के सखी वन स्टॉप सेंटर से एक नाबालिग लड़की के सुरक्षा कर्मी को चकमा देकर फरार होने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, 2 नवंबर को एक लड़की को रात के समय आश्रय देने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया गया था। वह 3 नवंबर की सुबह सुरक्षा कर्मी को चकमा देकर वहां से फरार हो गई। लड़की की उम्र करीब 16 साल बताई जा रही है।

इस मामले की पुष्टि करते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय के एक कर्मचारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि नाबालिग लड़की 2 नवंबर को बाल कल्याण समिति के पास आई थी। इसके बाद सभी निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उसे आश्रय के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर भेजा गया था।