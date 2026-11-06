कर्मभूमि एक्सप्रेस में लगी आग, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रहा अलर्ट; यहीं से होकर गुजरी कई ट्रेनें

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अमृतसर से पश्चिम बंगाल जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12408 में शुक्रवार दोपहर आग लगने से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर अलर्ट रहा। कई ट्रेनों को रूट डायवर्ट होने से चंडीगढ़ से ही गुजारा गया।

जब ट्रेन में आग लगी तो यात्रियों में हड़कंप मच गया। इंजन से पांचवें डिब्बे तक धुआं निकलता दिखाई देने के बाद रेलवे प्रशासन में भी अफरातफरी मच गई। एहतियात के तौर पर ट्रेन को राजपुरा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया।

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को सतर्क किया गया। इस घटना के कारण श्रीनगर-जालंधर-अंबाला अप-डाउन दोनों रेलवे लाइनें कई घंटे तक बाधित रहीं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक सरहिंद से होकर गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनें प्रभावित हुई।