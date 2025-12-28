पटियाला में शराबी पति से परेशान पत्नी ने गला घोंटकर कर दी हत्या, वारदात के बाद मौके से फरार

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना सदर समाना के अंतर्गत कुलारां गांव में बीती रात तकरीबन 12 बजे एक महिला ने अपने शराबी पति के झगड़े से परेशान होकर उसका गला घोंट कत्ल कर दिया। सूचना मिलते ही सदर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक की पहचान आत्मा सिंह, उम्र 38 साल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल समाना भेज दिया गया है। मामले के जांच अधिकारी और मावी कलां पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई बलकार सिंह ने बताया कि मृतक के पिता हंसा सिंह के बयानों के आधार पर आरोपित पत्नी रानी के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर लिया है।

फिलहाल आरोपित महिला की गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही की जा रही है। हंसा सिंह के अनुसार उनके बेटे का विवाह तीन साल पहले रानी कौर (शाहपुर गांव की निवासी) से हुआ था। यह रानी कौर का दूसरा विवाह था और उनका पहले विवाह से एक बेटा भी है। उनकी बहू रानी कौर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चलाती है और अक्सर उनके बेटे से झगड़ा करती थी।