    पटियाला में शराबी पति से परेशान पत्नी ने गला घोंटकर कर दी हत्या, वारदात के बाद मौके से फरार

    By Prem Verma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:55 PM (IST)

    पटियाला के कुलारां गांव में एक महिला ने शराबी पति आत्मा सिंह (38) का गला घोंटकर हत्या कर दी। पति के झगड़ों से परेशान होकर आधी रात को यह घटना हुई। सदर ...और पढ़ें

    पटियाला में पत्नी ने शराबी पति के झगड़ों से तंग आकर गला घोंटा।

    जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना सदर समाना के अंतर्गत कुलारां गांव में बीती रात तकरीबन 12 बजे एक महिला ने अपने शराबी पति के झगड़े से परेशान होकर उसका गला घोंट कत्ल कर दिया। सूचना मिलते ही सदर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

    मृतक की पहचान आत्मा सिंह, उम्र 38 साल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल समाना भेज दिया गया है। मामले के जांच अधिकारी और मावी कलां पुलिस चौकी के प्रभारी एएसआई बलकार सिंह ने बताया कि मृतक के पिता हंसा सिंह के बयानों के आधार पर आरोपित पत्नी रानी के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर लिया है।

    फिलहाल आरोपित महिला की गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही की जा रही है। हंसा सिंह के अनुसार उनके बेटे का विवाह तीन साल पहले रानी कौर (शाहपुर गांव की निवासी) से हुआ था। यह रानी कौर का दूसरा विवाह था और उनका पहले विवाह से एक बेटा भी है। उनकी बहू रानी कौर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चलाती है और अक्सर उनके बेटे से झगड़ा करती थी।

    शनिवार की रात को जब हंसा सिंह शोर सुनकर घर के अंदर गए, तो उन्होंने देखा कि रानी कौर कमरे में खड़ी थी, जबकि उनका 14 वर्षीय बेटा सो रहा था। जब उन्होंने आत्मा सिंह को देखा, तो वह मृत पाया गया। पिता के अनुसार, उनकी बहू ने कबूल किया कि उसने आत्मा सिंह का गला घोंटकर हत्या कर दी थी।