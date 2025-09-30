पटियाला टीचर सुसाइड मामले में आरोपी पिता को कोर्ट ने भेजा जेल, बेटा अभी भी फरार
पटियाला में एक महिला टीचर की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने पड़ोसी दीपक जोशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है जबकि उसका बेटा नीतीश जोशी अभी भी फरार है। मृतका मनदीप कौर 16 सितंबर को लापता हो गई थी और बाद में उसका शव हरियाणा के सिरसा में मिला था।
जागरण संवाददाता, पटियाला। सनौर थाना इलाके के तहत दीप स्कूल की एक महिला टीचर के सुसाइड केस में गिरफ्तार किए आरोपित पड़ोसी के पिता दीपक जोशी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
उसका बेटा नीतिश जोशी अभी भी फरार चल रहा है। बता दें कि 16 सितंबर को पटियाला से लापता हुई 37 वर्षीय टीचर मनदीप कौर निवासी घेर सोढियां, डूमां वाली गली, पटियाला का शव हरियाणा के सिरसा इलाके से बरामद हुआ था।
पुलिस ने इस मामले में 24 सितंबर को मृतका के पति प्रदीप कुमार की शिकायत पर आरोपित दीपक जोशी व उसके बेटे नीतिश जोशी निवासी डूमां वाली गली, पटियाला के खिलाफ केस दर्ज किया था।
मृतका के पति प्रदीप कुमार के अनुसार लापता होने वाले दिन सुबह तकरीबन 11 बजे उसकी बात नीतिश के साथ हुई थी। नीतिश ने उसे फोन करके बुलाया था, लेकिन इश बारे में पिता-पुत्र ने कोई जानकारी नहीं दी।
