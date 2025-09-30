पटियाला टीचर सुसाइड मामले में आरोपी पिता को कोर्ट ने भेजा जेल, बेटा अभी भी फरार

जागरण संवाददाता, पटियाला। सनौर थाना इलाके के तहत दीप स्कूल की एक महिला टीचर के सुसाइड केस में गिरफ्तार किए आरोपित पड़ोसी के पिता दीपक जोशी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

उसका बेटा नीतिश जोशी अभी भी फरार चल रहा है। बता दें कि 16 सितंबर को पटियाला से लापता हुई 37 वर्षीय टीचर मनदीप कौर निवासी घेर सोढियां, डूमां वाली गली, पटियाला का शव हरियाणा के सिरसा इलाके से बरामद हुआ था।