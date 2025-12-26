पटियाला पुलिस ने रिटायर्ड IG के 3 करोड़ रुपये फ्रीज करवाए, 10 आरोपियों पर कसा शिकंजा
पटियाला पुलिस ने साइबर ठगी के शिकार रिटायर्ड आइजी अमर सिंह चहल के तीन करोड़ रुपये फ्रीज करवाए हैं। यह रकम उनके बैंक खाते से ट्रांसफर हुई थी। पुलिस ने ...और पढ़ें
प्रेम वर्मा, पटियाला। 8 करोड़ 10 लाख रुपए साइबर ठगी के शिकार रिटायर्ड आठजी अमर सिंह चहल के तीन करोड़ रुपये पटियाला पुलिस ने फ्रीज करवा दिए हैं।
यह रकम रिटायर्ड आइजी के बैंक खाते से विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर हुई थी और इन बैंक खातों की जानकारी जुटाने के बाद पटियाला पुलिस ने यह पैसा फ्रीज कर दिया है।
वहीं इस साइबर ठगी से जुड़े महाराष्ट्र के रहने वाले तीसरे आरोपित की भी पहचान कर ली गई है। इस तरह से पटियाला पुलिस तकरीबन तीन लोगों की पहचान कर चुकी है जिनमें से एक पटियाला का बताया जा रहा है तो दो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं।
पुलिस अधिकारियों ने आशंका जताई है कि पटियाला वाला व्यक्ति बाहरी राज्य से संबंधित हो सकता है जिसकी असल पहचान करने के लिए पुलिस टीम जांच कर रही है। पटियाला पुलिस की दो टीमें इस मामले को हल करने के लिए काम कर रही है।
अब तक पटियाला पुलिस इस पूरे मामले में 10 लोगों के शामिल होने का सुराग हासिल कर चुकी है और असल पहचान हासिल करने के बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है।
साइबर ठगी का शिकार होने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश करने वाले रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल की पत्नी जसविंदर कौर के बयान के आधार पर साइबर क्राइम थाना ने मामला दर्ज किया था।
घटना के बाद रिटायर्ड आईजी को घर के नजदीक एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया था ,जहां पर उनका आपरेशन सफल रहा।
डाक्टरों की टीम ने बुधवार को उन्हें खतरे से बाहर बताया था लेकिन वीरवार को वह अभी बयान देने की हालत में नहीं थे। जिस वजह से पटियाला पुलिस शुक्रवार को उनके बयान दर्ज कर सकती है। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी एसपी डिटेक्टिव, पटियाला को सौंपी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।