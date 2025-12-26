पटियाला पुलिस ने रिटायर्ड IG के 3 करोड़ रुपये फ्रीज करवाए, 10 आरोपियों पर कसा शिकंजा

प्रेम वर्मा, पटियाला। 8 करोड़ 10 लाख रुपए साइबर ठगी के शिकार रिटायर्ड आठजी अमर सिंह चहल के तीन करोड़ रुपये पटियाला पुलिस ने फ्रीज करवा दिए हैं। यह रकम रिटायर्ड आइजी के बैंक खाते से विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर हुई थी और इन बैंक खातों की जानकारी जुटाने के बाद पटियाला पुलिस ने यह पैसा फ्रीज कर दिया है। वहीं इस साइबर ठगी से जुड़े महाराष्ट्र के रहने वाले तीसरे आरोपित की भी पहचान कर ली गई है। इस तरह से पटियाला पुलिस तकरीबन तीन लोगों की पहचान कर चुकी है जिनमें से एक पटियाला का बताया जा रहा है तो दो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं।

पुलिस अधिकारियों ने आशंका जताई है कि पटियाला वाला व्यक्ति बाहरी राज्य से संबंधित हो सकता है जिसकी असल पहचान करने के लिए पुलिस टीम जांच कर रही है। पटियाला पुलिस की दो टीमें इस मामले को हल करने के लिए काम कर रही है।