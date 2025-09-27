'पत्नी को कुछ हुआ तो...', फरार विधायक हरमीत पठानमाजरा ने फिर जारी किया वीडियो

दुष्कर्म मामले में फरार विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए बोलने की उन्हें सजा मिल रही है और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। पत्नी के बीमार होने पर उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वीडियो के बाद उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं।

जागरण संवाददाता, पटियाला। दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे सनौर हलके के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की तलाश पंजाब पुलिस जहां अलग-अलग राज्यों में कर रही है। इस बीच विधायक का एक वीडियो शुक्रवार को वायरल हुआ। इस वीडियो में विधायक ने पंजाब सरकार और विधायकों को चुनौती भी दी है। पठानमाजरा ने कहा कि उन्हें पंजाब के पक्ष में बोलने की सजा मिल रही है। परिवार को भी हद से ज्यादा परेशान किया जा रहा है। पत्नी बीमार है और उन्हें इलाज के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, ऐसे में अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यदि कुछ बुरा हुआ तो वह सरकार पुलिस को हाई कोर्ट ले जाएंगे। वीडियो वायरल होने के बाद पठानमाजरा की पत्नी को लीला भवन के पास एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वायरल वीडियो भी पंजाब से बाहर बनाई गई है, जिसकी डिटेल्स साइबर क्राइम से हासिल करने के बाद पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। बता दें कि विधायक पठानमाजरा की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर जिला अदालत में सोमवार को सुनवाई होनी है।

पठानमाजरा ने वीडियो में कहा कि सरकार की कारगुजारियों के कारण बेटा और बेटी भी घर से बाहर हैं। बेहद हैरानी की बात है कि उन्होंने पंजाब की आवाज उठाई है लेकिन आज तक किसी ने उनके पक्ष में कोई नारा नहीं लगाया। पठानमाजरा ने पंजाब के सभी विधायकों से कहा कि जो आज मेरे साथ हो रहा है, कल उनके परिवारों के साथ भी होगा।