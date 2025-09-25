पटियाला में लापता हुई स्कूल टीचर का शव हिसार में मिला, 27 हजार के विवाद में छिपी मर्डर मिस्ट्री?
पटियाला में लापता हुई स्कूल टीचर मनदीप कौर का शव हिसार में मिला। पुलिस ने पति की शिकायत पर दीपक जोशी और उसके बेटे नीतिश जोशी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मनदीप 16 सितंबर को लापता हुई थी और उसका शव सिरसा के एक अस्पताल में लावारिस हालत में मिला।
जागरण संवाददाता, पटियाला। सनौर थाना इलाके के अंतर्गत दीप स्कूल की एक महिला स्कूल टीचर के लापता होने के एक हफ्ते बाद शव हिसार, हरियाणा से मिला है। महिला स्कूल टीचर की पहचान 37 वर्षीय मनदीप कौर निवासी घेर सोढियां, डूमां वाली गली, पटियाला के रूप में हुई है। मनदीप कौर 16 सितंबर को लापता हुई थी।
सनौर थाना की पुलिस ने इस मामले में 24 सितंबर को मृतका के पति प्रदीप कुमार की शिकायत पर आरोपित दीपक जोशी व उसके बेटे नीतिश जोशी निवासी डूमां वाली गली, पटियाला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाना सनौर के प्रभारी हरमिंदर सिंह ने कहा कि फिलहाल घटना के कारण अभी पता नहीं चल पाए है। दो जगह पुलिस पार्टी ने रेड की है, लेकिन आरोपित फरार हैं।
प्रदीप कुमार के अनुसार उसकी पत्नी मनदीप कौर दीप पब्लिक स्कूल, सनौर में टीचर थी। 16 सितंबर को वह स्कूल गई थी और दोपहर तकरीबन तीन बजे उसका फोन बंद आने लगा था। तलाश करने पर पटियाला में कोई सुराग नहीं लगा, वहीं सिरसा हरियाणा के सिविल अस्पताल में मनदीप कौर का शव लावारिस हालात में मिला।
शव की पहचान के बाद पटियाला पुलिस को सूचना दी गई, जिन्होंने जांच में पता लगाया कि मनदीप कौर के लापता होने वाले दिन सुबह तकरीबन 11 बजे उसकी बात नीतिश के साथ हुई थी। नीतिश ने उसे फोन करके बुलाया था लेकिन बाद में वह लापता हो गई थी। तकरीबन एक हफ्ते तक मनदीप कौर को उसका परिवार ढूंढता रहा, लेकिन आरोपित पिता-पुत्र ने जानकारी होने के बाद भी सच नहीं बताया। जिस वजह से पुलिस को शिकायत कर दी थी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार नीतिश कुमार के साथ 27 हजार रुपये का फोन का लोन करवाने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बारे में मनदीप कौर के परिवार को भी पूरी जानकारी नहीं थी। घटना वाले दिन भी मनदीप कौर ने नीतिश की दुकान पर जाकर उसके साथ बात की थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।