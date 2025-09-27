Language
    पटियाला के राजपुरा में दिनदहाड़े लूट, बुजुर्ग महिला के कान चीरकर लुटेरे ले उड़े सोने की बालियां

    By Deepak Modgil Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:22 PM (IST)

    पटियाला के राजपुरा में दिनदहाड़े एक बुजुर्ग महिला लूट का शिकार हो गई। लुटेरों ने 70 हजार रुपये की सोने की बालियां छीनने के लिए महिला के कानों को बुरी तरह चीर दिया जिससे वह लहूलुहान हो गई। सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरों की पुलिस तलाश कर रही है। महिला ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है।

    राजपुरा में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला के कानों से सोने की बालियां खींच कर ले गए लुटेरे (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, राजपुरा\पटियाला। यहां दिनदहाड़े बेखौफ लुटेरों ने केके स्कूल की बैक साइड दोपहर करीब साढ़े 12 बजे एक 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बना लिया। इस वारदात में लुटेरों ने करीब 70 हजार रुपए की सोने की बालियों के लिए बुजुर्ग महिला के कानों को बुरी तरह से चीर डाला।

    इस घटना में उक्त बुजुर्ग महिला खून से लथपथ हो गई। यह वारदात करने वालों के चेहरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में दो बाइक सवार लुटेरे कैद हुए हैं। पीड़ित महिला सुषमा रानी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब वह घर का गेट लगा अंदर जा ही रही थी कि उक्त लुटेरों ने गेट खोलकर पीछे से उक्त बुजुर्ग महिला के दोनों कान से बालियां छीन लीं।

    इस दौरान लुटेरों ने महिला के कानों को बुरी तरह से चीर दिया, जिसके कारण उन्हें चार-चार टांके लगाने पड़े। पीड़ित महिला ने पुलिस प्रशासन से लुटेरों को काबू किए जाने की मांग की है। इस संबंध में जब कस्तूरबा चौकी में तैनात पुलिस अफसर से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस संबंध में शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर लुटेरों को काबू करके बनती कार्रवायी की जाएगी।