पटियाला के राजपुरा में दिनदहाड़े लूट, बुजुर्ग महिला के कान चीरकर लुटेरे ले उड़े सोने की बालियां

पटियाला के राजपुरा में दिनदहाड़े एक बुजुर्ग महिला लूट का शिकार हो गई। लुटेरों ने 70 हजार रुपये की सोने की बालियां छीनने के लिए महिला के कानों को बुरी तरह चीर दिया जिससे वह लहूलुहान हो गई। सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरों की पुलिस तलाश कर रही है। महिला ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है।

जागरण संवाददाता, राजपुरा\पटियाला। यहां दिनदहाड़े बेखौफ लुटेरों ने केके स्कूल की बैक साइड दोपहर करीब साढ़े 12 बजे एक 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बना लिया। इस वारदात में लुटेरों ने करीब 70 हजार रुपए की सोने की बालियों के लिए बुजुर्ग महिला के कानों को बुरी तरह से चीर डाला।

इस घटना में उक्त बुजुर्ग महिला खून से लथपथ हो गई। यह वारदात करने वालों के चेहरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में दो बाइक सवार लुटेरे कैद हुए हैं। पीड़ित महिला सुषमा रानी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब वह घर का गेट लगा अंदर जा ही रही थी कि उक्त लुटेरों ने गेट खोलकर पीछे से उक्त बुजुर्ग महिला के दोनों कान से बालियां छीन लीं।