राजपुरा में बदमाशों ने मंदिर के पास 8 कारों के शीशे तोड़े, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया

राजपुरा में सनातन धर्म मंदिर के पास अज्ञात लोगों ने आठ कारों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। भाजपा नेता जगदीश कुमार जग्गा ने घटना की निंदा की और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

जागरण संवाददाता, राजपुरा\पटियाला। बीती रात राजपुरा टाउन सनातन धर्म मंदिर के पास गलियों में पत्थर और ईंटें मार कर आठ कारों के शीशे तोड़ दिए गए। सिटी पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता जगदीश कुमार जग्गा ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए इसे प्रशासन और पुलिस की नालायकी बताया है और इस संबंध में आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसा न होने पर उन्होंने टाहली वाला चौक पर धरना देने की चेतावनी दी।इस बारे एसएचओ सिटी इंस्पेक्टर किरपाल सिंह मोही ने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि देर रात करीब तीन बजे कोई सनातन धर्म मंदिर के नज़दीक गलियों में कारों के शीशे तोड़ रहा है।

इस पर पीसीआर और कस्तूरबा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंच गई और एक आरोपित युसूफ को काबू कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपित, जिसने कार के शीशे तोड़े, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वह विवाह शादियों में वेटर का काम करता है। उसे उसके साथियों ने शराब पिला दी जिसके नशे में उसने इस घटना को अंजाम दिया है।

उन्होंने कहा की जिन लोगों के कारों के शीशे इत्यादि टूटे हैं, उनके बयान लेकर आरोपित पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग यह कह रहे हैं कि पुलिस शहर में हो रही घटनाओं के आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है, यह सरासर गलत है। उनकी टीम द्वारा बीते दिनों में ही वारदातों के आरोपितों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा जा चुका है।