    पठानमाजरा की पत्नी की सेहत का हाल पूछने गए अकाली नेता पुलिस से भिड़े, काफी देर बहस के बाद की मुलाकात

    By Deepak Modgil Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:21 PM (IST)

    पटियाला में दुराचार के मामले में भगोड़े विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की पत्नी से मिलने गए अकाली दल के नेताओं की अस्पताल में पुलिस से बहस हो गई। सिमरनजीत कौर ने खराब इलाज का आरोप लगाया जिसके बाद उन्हें लुधियाना रेफर किया गया। अकाली दल ने विरोध प्रदर्शन किया और डीसी को ज्ञापन सौंपा।

    जागरण संवाददाता, पटियाला। दुष्कर्म केस में फरार आरोपित विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की पत्नी की सेहत का हाल पूछने गए शिरोमणि अकाली दल के नेताओं की यहां प्राइवेट अस्पताल में तैनात पुलिस से बहसबाजी हो गई। इस दौरान हंगामे भी हुआ, लेकिन बाद में पुलिस शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधिमंडल ने वार्ड के अंदर जाकर पठानमाजरा की पत्नी सिमरनजीत कौर की सेहत के बारे जानकारी ली।

    बाद में सिमरनजीत कौर को उनकी डिमांड पर लुधियाना के एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि यहां एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल सिमरनजीत कौर लगातार आरोप लगा रही हैं कि उनका इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा। उधर विधायक पठानमाजरा की ओर से जारी वीडियो अपील के बाद कुछ दिनों से विभिन्न पार्टियों के नेता सिमरनजीत कौर पठानमाजरा से मिलने गए।

    बहरहाल पिछले दो दिनों से उनके वार्ड के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया था और किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, जिस कारण आज हंगामा हो गया।

    शिरोमणि अकाली दल के महासचिव और हलका शुतराणा इंचार्ज कबीर दास, हलका पटियाला ग्रामीण इंचार्ज जसपाल सिंह बिट्टू चट्ठा, जिला प्रधान जगमीत सिंह हरियाऊ, हलका पटियाला शहरी इंचार्ज अमरिंदर सिंह बजाज, हलका इंचार्ज नाभा मक्खन सिंह लालका, हलका सनौर से कृष्ण सिंह सनौर, अमित राठी आदि ने मौके पर कहा कि पंजाब में कानून की परवाह नहीं की जा रही।

    यदि सिमरनजीत कौर पठानमाजरा का कोई कसूर है, तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, परंतु बिना केस दर्ज किए ही उनके चारों तरफ सख्त पुलिस पहरा लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। अकाली नेताओं ने कहा कि वह उनकी सेहत का हाल पूछने आए थे लेकिन यहां भारी पुलिस फोर्स बुला ली गई। अकाली नेताओं की पुलिस के साथ बहस भी हुई। आखिरकार डीएसपी सिटी सतनाम सिंह ने मौके पर पहुंचे।

    उसके बाद बारी-बारी से मैंबरों को सिमरनजीत कौर से मिलने दिया गया। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के इस प्रतिनिधिमंडल ने हो रही धक्काशाही के खिलाफ डीसी पटियाला दफ्तर में एक मेमोरंडम सौंपा। मेमोरंडम में कहा गया कि हर व्यक्ति को इलाज करवाने का अधिकार है। जब पठानमाजरा की धर्मपत्नी बार-बार कह रही हैं कि यहां उनका इलाज ठीक नहीं हो रहा, तो उन्हें उनकी पसंद के अनुसार इलाज करवाने की अनुमति मिलनी चाहिए।

    सिमरनजीत पठानमाजरा लुधियाना अस्पताल शिफ्ट सिमरनजीत कौर पठानमाजरा की सेहत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। उनके पैरों आदि पर सूजन बहुत अधिक बढ़ गई थी। उधर अकाली दल द्वारा किए गए हंगामे के बाद हालात बिगड़ते देख पुलिस ने उन्हें लुधियाना के एक निजी अस्पताल में रैफर करवा दिया।

    उन्हें डॉक्टर से इलाज भी नहीं करवाने दिया जा रहा: सिमरनजीत

    सिमरनजीत कौर ने कहा कि उन्हें सही डाक्टर से इलाज भी नहीं करवाने दिया जा रहा। वह कई दिनों से कह रही हैं कि उन्हें लुधियाना अस्पताल शिफ्ट किया जाए। अब वह लुधियाना के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल हैं।