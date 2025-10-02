पटियाला में साइबर ठगों के हौसले बुलंद! फर्जी मुंबई पुलिस अधिकारी बन 19 लाख ठगे
पटियाला में साइबर क्राइम का मामला सामने आया है जिसमें मुख्तयार सिंह नामक एक व्यक्ति को साइबर ठगों ने मुंबई पुलिस अधिकारी बनकर 19.56 लाख रुपये लूटे। आरोपियों ने इंटरनेट कॉल के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर उनसे ऑनलाइन पैसे डलवाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना साइबर क्राइम की पुलिस ने साइबर ठगी के शिकार मुख्तयार सिंह निवासी गांव उपलहेड़ी के बयानों प अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
मुख्तयार सिंह को इंटरनेट कॉल करने के बाद फर्जी मुंबई पुलिस अधिकारी बन डिजिटल अरेस्ट दिखाते हुए ठगा है।
पीड़ित से 19 लाख 56 रुपये ठगे हैं और आरोपितों ने इंटरनेट पर कॉल की थी और अरेस्ट का डर दिखाने के बाद ऑनलाइन पैसे डलवाए थे। पुलिस ने जांच के बाद 29 सितंबर को एफआईआर दर्ज की है।
