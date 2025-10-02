Language
    शेयर बाजार के लालच का जाल, पटियाला में रिटायर्ड कमिश्नर से 5.23 करोड़ उड़ाए; साइबर पुलिस ने 10 ठगों को धर दबोचा

    By Prem Verma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:17 PM (IST)

    शेयर बाजार में दोगुना मुनाफा देने का लालच देकर एक रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर से पांच करोड़ 23 लाख 88 हजार रुपए की ठगी की गई। आरोपियों ने व्हाट्सएप पर संपर्क करके एफटीएएम कंपनी का कर्मचारी बताकर शेयर मार्केटिंग का झांसा दिया। पीड़ित ने 15 से अधिक खातों में पैसे ट्रांसफर किए। साइबर क्राइम पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे कई चीजें बरामद की हैं।

    शेयर मार्केट में दोगुना लाभ देेने का लालच देकर फंसाया था रिटायर्ड एडिशनल कमिशनर (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवादताता, पटियाला। शेयर मार्केट में दोगुना मुनाफा देने का लालच देते हुए इंडियन रेवन्यू सर्विस से रिटायर्ड एडिशनल कमिशनर को पांच करोड़ 23 लाख 88 हजार रुपए का चूना लगा दिया था।

    वाट्सएप पर काल करने के बाद एफटीएएम कंपनी का स्टाफ बताते हुए शेयर मार्कीटिंग का झांसा देते हुए एक वाट्सएप ग्रुप में एड कर लिया। साल 2015 को रिटायर हुए अमरजीत सिंह निवासी फुल्कियां एंक्लेव ने इस वाट्सएप ग्रुप में मुनाफे के शेयर किए जा रहे स्क्रीनूशाट देखे तो उन्होंने भी इन्वेस्ट करने का प्लान बना लिया।

    दोगुना मुनाफे के लालच में उन्होंने 15 से अधिक अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद आरोपितों ने अपने फोन नंबर बंद कर दिए और मुनाफा व पैसा नहीं लौटाए। साल 2024 में ठगी के शिकार अमरजीत सिंह ने पुलिस को कंप्लेंट की तो साइबर क्राइम थाना की टीम ने आरोपित काबू किए।

    दस मेंबरी इस गिरोह ने 150 से अधिक लोगों से पचास करोड़ रुपए की ठगी की है। गिरोह से 18 फोन, एक लैप्टाप, 80बैंक खाते, 14 एटीएम कार्ड व 25 बैंक चेक बुक बरामद की जा चुकी है। पटियाला के तीन केसों को हल कर दस लोग गिरफ्तार किए हैं और तीनों केस एएसआई बलजिंदर सिंह व उनकी टीम हल कर रही है।

    इस गिरोह के सभी सदस्य आपस में दोस्त या रिश्तेदार हैं और जीजा साला भी इस गिरोह में शामिल होकर लोगों के फर्जी तरीके से अकाउंट खोल पैसा ट्रांसफर कर रहे थे। गिरोह ने फर्जी कंपनियां बनाकर उन कंपनियों के नाम पर चालू और बचत बैंक खाते खोले हुए थे, जिसमें पैसा इन्वेस्ट करवाया जाता था। इस गिरोह ने 70-80 बैंक खातों में लेन देन किया था और इन खातों में ही अमरजीत सिंह का पैसा ट्रांसफर करवाया गया था।

    गिरफ्तार आरोपित रूपिंदर सिंह निवासी शामभूनगर शिकोहाबाद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रियांशु जायसवाल निवासी इंद्र नगर लखनऊ व प्रकाश चंद निवासी विद्या सागर फरीदाबाद हरियाणा तीन दिन के पुलिस रिमांड पर हैं जबकि संदीप कुमार वर्मा निवासी ग्राम गोबिंदपुरा, टांडा जिला अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश, विकास निवासी फरीदपुर कुतुब, टांडा अंबेडकर नगर उत्तर परदेश, सनबान निवासी शेरवानी नगर सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, अमन निवासी शेरवानी नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश,

    शेशनाथ निवासी गोलगापारा तहसील कादीपुर जिला सुल्तानपुर, परदीप कुमार यादव निवासी जोगामाउ तहील गोरीगंज जिला अमेठी उत्तर प्रदेश, नेपाल सिंह निवासी गांव शाहपुर कलां जिला बुलंदशेर उत्तर प्रदेश को जेल भेजा जा चुका है।