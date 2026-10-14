पटियाला में नाबालिग के इनोवा दौड़ाने का Video वायरल, ट्रैफिक पुलिस आई हरकत में, माता-पिता पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला शहर में करीब 10 से 12 साल के एक बच्चे द्वारा इनोवा कार चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई है। वीडियो में बच्चा तेज रफ्तार और लापरवाही से कार चलाता दिखाई दे रहा है। इस तरह की ड्राइविंग से सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी।

मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने बच्चे की पहचान और उसके घर का पता लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रैफिक इंचार्ज तरसेम सिंह ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से मामले में जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस बच्चे की पहचान करने और उसके परिवार तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।