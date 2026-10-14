परविंदर झोटा हत्या मामले में CM मान सख्त, Video संदेश में बोले- मुख्य आरोपित गिरफ्तार, साजिश की भी होगी जांच

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मानसा जिले में परविंदर सिंह झोटा की हुई हत्या के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री मान ने इस घटना को निंदनीय करार देते हुए कहा कि प्रदेश में अमन-कानून की स्थिति के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन को पहले ही सख्त से सख्त कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले में मुख्य दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यदि इस घटना के पीछे किसी भी तरह की कोई साजिश पाई जाती है, तो उसमें शामिल किसी भी साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पंजाब के लोगों से अमन शांति बनाए रखने की भी अपील की है।