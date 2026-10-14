परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में बड़ा एक्शन, आरोपी केमिस्ट के घर चला बुलडोजर; निहंग संगठनों ने तोड़ी दुकान

जागरण संवाददाता, मानसा। परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में आरोपी को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आम जनता और विभिन्न संगठनों का गुस्सा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार सुबह से ही मेडिकल शॉप के बाहर एकत्रित हुए सिख संगठनों के लोगों ने शॉप व घर में तोड़-फोड़ कर दी है। वहीं, प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसके घर पर बुलडोजर चला दिया है।

दरअसल, आरोपी की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और सुबह होते ही आरोपी की दुकान के बाहर भारी संख्या में लोगों और पुलिस बल का जमावड़ा लग गया।