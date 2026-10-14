परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में बड़ा एक्शन, आरोपी केमिस्ट के घर चला बुलडोजर; निहंग संगठनों ने तोड़ी दुकान
परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ...और पढ़ें
HighLights
आरोपी अश्विनी कुमार को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया।
प्रशासन ने आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया।
सिख संगठनों ने आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ की।
जागरण संवाददाता, मानसा। परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में आरोपी को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आम जनता और विभिन्न संगठनों का गुस्सा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार सुबह से ही मेडिकल शॉप के बाहर एकत्रित हुए सिख संगठनों के लोगों ने शॉप व घर में तोड़-फोड़ कर दी है। वहीं, प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसके घर पर बुलडोजर चला दिया है।
दरअसल, आरोपी की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और सुबह होते ही आरोपी की दुकान के बाहर भारी संख्या में लोगों और पुलिस बल का जमावड़ा लग गया।
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बुलडोजर से अवैध निर्माण गिराया गया।
प्रशासन ने गिराया अवैध निर्माण
शुरुआती दौर में यह कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशासन खुद ही आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक की दुकान पर पीला पंजा चलाएगा। लेकिन प्रशासन ने उसके घर का अवैध निर्माण को गिराया है। बुलडोजर अश्विनी कुमार के घर की तरफ बड़ा और अवैध निर्माण को गिराना शुरू कर दिया। इस दौरान भरी संख्या में लोग भी अश्विनी कुमार के घर के बाहर इकट्ठे हुए।
मानसा के एसएसपी वैभव चौधरी का कहना है कि हम यहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद हैं। प्रशासन की ओर से यहां कार्रवाई की जा रही है। हमें इस संबंध में सूचना मिली थी, इसलिए हम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल के साथ यहां आए हैं। यहां अवैध निर्माण को लेकर इनपुट मिला था और उसी सिलसिले में यह कार्रवाई की जा रही है।
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मौजूद संगठनें की तरफ से दुकान में लगा दी गई आग।
संगठनों ने दुकान की तहस-नहस
प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार किए बिना मौके पर पहुंचे निहंग सिंह संगठनों और आक्रोशित लोगों का सब्र जवाब दे गया। प्रदर्शनकारियों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए आरोपी की दुकान और उसके मकान को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि हालात और अधिक न बिगड़ें।
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