एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, राजस्थान के सालासर से शूटर गिरफ्तार

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब के मानसा में परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपित और शूटर को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार कर लिया है। 13 अक्टूबर को हुई इस वारदात के बाद पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी हुई थी।

जानकारी के अनुसार, परविंदर सिंह झोटा की मंगलवार सुबह मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मेडिकल स्टोर के मालिक अश्विनी कुमार पर हत्या करने का आरोप लगा था। बताया जा रहा है कि झोटा को सूचना मिली थी कि संबंधित मेडिकल स्टोर पर कथित तौर पर प्रतिबंधित दवाइयां बेची जा रही हैं। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ मेडिकल स्टोर पर पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर लाइव थे झोटा बताया जाता है कि झोटा अपने साथियों के साथ घटनाक्रम को इंटरनेट मीडिया पर लाइव कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मेडिकल स्टोर के मालिक के साथ बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर गोली चलने से परविंदर सिंह झोटा की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था।