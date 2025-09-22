पटियाला में होटल मालिक पर युवती से दुष्कर्म का लगा आरोप, केस दर्ज होते ही आरोपी फरार

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना सनौर इलाके में दुष्कर्म के मामले में नामजद एक होटल संचालक व उसके साथी केस दर्ज होते ही फरार हो गए।

पुलिस ने 27 साल की पीड़ित महिला के बयानों पर आरोपित होटल संचालक रणजीत सिंह और उसके साथी जस्सा और हैरी निवासी फूड जंक्शन होटल देवीगढ़ रोड के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद रविवार को छापेमारी की।

रेड के दौरान सभी आरोपित फरार पाए गए। थाना सनौर के प्रभारी हरमिंदर सिंह ने कहा कि पुलिस टीम लगातार इलाके में छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी आरोपित फरार हैं। जल्द ही इन आरोपितों को काबू कर लिया जाएगा।