    पटियाला में होटल मालिक पर युवती से दुष्कर्म का लगा आरोप, केस दर्ज होते ही आरोपी फरार

    By Prem Verma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:45 PM (IST)

    पटियाला के थाना सनौर इलाके में एक होटल संचालक और उसके साथी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। 27 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की लेकिन वे फरार पाए गए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    दुष्कर्म का आरोपित होटल संचालक साथियों सहित फरार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना सनौर इलाके में दुष्कर्म के मामले में नामजद एक होटल संचालक व उसके साथी केस दर्ज होते ही फरार हो गए।

    पुलिस ने 27 साल की पीड़ित महिला के बयानों पर आरोपित होटल संचालक रणजीत सिंह और उसके साथी जस्सा और हैरी निवासी फूड जंक्शन होटल देवीगढ़ रोड के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद रविवार को छापेमारी की।

    रेड के दौरान सभी आरोपित फरार पाए गए। थाना सनौर के प्रभारी हरमिंदर सिंह ने कहा कि पुलिस टीम लगातार इलाके में छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी आरोपित फरार हैं। जल्द ही इन आरोपितों को काबू कर लिया जाएगा।

