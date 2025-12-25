पटियाला में ताबड़तोड़ चली गोलियां, गैंगस्टर लक्की पाटियाल का गुर्गा घायल, एक फरार

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला पुलिस ने गैंगस्टर लक्की पाटियाल गिरोह के एक गुर्गे को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए वरुण शर्मा, एसएसपी, पटियाला ने बताया कि घायल बदमाश की पहचान मनप्रीत उर्फ मन्ना निवासी कोट इसे खां, जिला मोगा के रूप में हुई है। उसे इलाज के लिए राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसएसपी के अनुसार, सीआईए समाना, सीआईए पटियाला और सीआईए राजपुरा की संयुक्त टीमों को गिरोह के सदस्यों की लोकेशन की सूचना मिली थी। इसके आधार पर डकाला रोड पर मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्धों का पीछा किया गया। इस दौरान आरोपितों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई।