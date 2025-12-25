Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटियाला में ताबड़तोड़ चली गोलियां, गैंगस्टर लक्की पाटियाल का गुर्गा घायल, एक फरार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:16 PM (IST)

    पटियाला पुलिस ने गैंगस्टर लक्की पाटियाल गिरोह के एक गुर्गे को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा फरार हो गया। एसएसपी वरुण शर्मा के अनुसार, ...और पढ़ें

    Hero Image

    मौके पर घटना की जांच करते एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा।

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला पुलिस ने गैंगस्टर लक्की पाटियाल गिरोह के एक गुर्गे को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया।

    इस संबंध में जानकारी देते हुए वरुण शर्मा, एसएसपी, पटियाला ने बताया कि घायल बदमाश की पहचान मनप्रीत उर्फ मन्ना निवासी कोट इसे खां, जिला मोगा के रूप में हुई है। उसे इलाज के लिए राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसएसपी के अनुसार, सीआईए समाना, सीआईए पटियाला और सीआईए राजपुरा की संयुक्त टीमों को गिरोह के सदस्यों की लोकेशन की सूचना मिली थी। इसके आधार पर डकाला रोड पर मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्धों का पीछा किया गया। इस दौरान आरोपितों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई।

    मुठभेड़ में मनप्रीत उर्फ मन्ना गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। जांच में सामने आया है कि इन आरोपितों ने राजपुरा में एक ढाबा मालिक और समाना में एक एनआरआई के घर के बाहर फायरिंग कर फिरौती की मांग की थी। पुलिस फरार आरोपित की तलाश में छापेमारी कर रही है और उसे जल्द गिरफ्तार किए जाने का दावा किया गया है।