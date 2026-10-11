त्योहारी सीजन में सेहत से खिलवाड़! पटियाला में 1.25 क्विंटल पनीर जब्त, लैब रिपोर्ट के बाद होगी कानूनी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, पटियाला। त्योहारों के सीजन में दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत पटियाला की फूड सेफ्टी टीम ने सुबह बीते शनिवार को गांव छतैड़ा स्थित पंजाब मिल्क डेयरी में जांच की। इस दौरान डेयरी परिसर से करीब 1.25 क्विंटल पनीर मिला।

टीम ने पनीर का एक सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजा, जबकि संदेह के आधार पर शेष पनीर के स्टाक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अगली कार्रवाई तक जब्त कर लिया। यह भी पढ़ें- कनाडा की PR का झांसा देकर पति से ठगी! NRI पत्नी समेत चार लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज घी का भी लिया सैंपल जिला हेल्थ अफसर डाॅ.गुरप्रीत कौर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीम ने समाना शहर में विभिन्न स्थानों पर भी जांच की। यहां से पनीर के तीन और घी का एक सैंपल लिया गया। इस तरह कुल पांच सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी।



खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना विभाग की प्राथमिकता है। इसके लिए बाजारों, डेयरियों और खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों में जांच और सैंपल लेने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।



विभाग ने खाद्य कारोबारियों को साफ-सफाई के उचित प्रबंध करने, खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने और उपभोक्ताओं को केवल सुरक्षित एवं मानक के अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने की अपील की है।

खरीदारी के समय रखें कुद बातों का ध्यान त्योहारों के मौसम में मिठाइयों, दूध, पनीर, घी, खोया और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावट और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों से बचने के लिए उपभोक्ताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा साफ-सुथरी दुकानों से मिठाइयां खरीदें। खुले में रखी, मक्खियों से घिरी या धूल-मिट्टी के संपर्क में आने वाली मिठाइयों से बचें।