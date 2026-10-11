कनाडा की PR का झांसा देकर पति से ठगी! NRI पत्नी समेत चार लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

संवाद सहयोगी, मोगा। पंजाब के मोगा जिले में विदेश भेजने और परमानेंट रेजिडेंसी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की रहने वाली एक एन.आर.आई. युवती पर आरोप है कि उसने मोगा के एक युवक से शादी रचाई और फिर उसे विदेश का सपना दिखाकर बड़े स्तर पर ठगी को अंजाम दिया।

पीड़ित परिवार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना सिटी साउथ की पुलिस ने युवती, उसकी माता, पिता और एक अन्य रिश्तेदार समेत कुल चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत में बलदेव राज निवासी मोहल्ला सोढ़िया ने बताया कि उनके बेटे कपिल शर्मा का विवाह 20 नवंबर 2020 को प्रीती शर्मा के साथ हुआ था।