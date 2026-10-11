फरीदकोट में दिखा हाईवोल्टेज ड्रामा, चोरी की पिकअप रिकवर करने पहुंची पुलिस, आरोपी को अपनी पिस्तौल से लगी गोली

संवाद सहयोगी, फरीदकोट। बठिंडा से चोरी की गई पिकअप गाड़ी बरामद करने के दौरान फरीदकोट में पुलिस और आरोपी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कथित तौर पर पुलिस पार्टी पर पिस्तौल से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आरोपी पर काबू पाने का प्रयास किया तो उसे अपनी ही पिस्तौल से गोली लग गई। जिससे वह घायल हो गया।

आरोपी को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल आरोपी की पहचान गुरुहरसहाय निवासी रमन कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, बठिंडा से एक पिकअप गाड़ी चोरी हुई थी। चोरी के बाद गाड़ी को होंडा सिटी कार के साथ टो करके फरीदकोट लाया जा रहा था।