पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल! गुटबाजी भूलकर एक मंच पर आए चन्नी-वड़िंग, क्या गिले-शिकवे भुलाकर एकजुट हुए नेता?

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान के बीच रविवार को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह के पदभार ग्रहण समारोह में पार्टी ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। चंडीगढ़ के सेक्टर-15 स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में लगभग सभी बड़े नेता पहुंच चुके हैं।

पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही है। हालांकि, बारिश ने इस कार्यक्रम में खलल डाल दिया और समर्थकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

पिछले कुछ समय से प्रदेश नेतृत्व में बदलाव, संगठन में जिम्मेदारियों के बंटवारे और वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेदों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में समारोह में दिग्गज नेताओं की मौजूदगी को एकजुटता के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है।

कार्यकर्ताओं में दिख रहा उत्साह कार्यक्रम में सचिन पायलट ने झंडा फहराकर समारोह की शुरुआत की। इसके बाद नेताओं के संबोधन का सिलसिला शुरू हुआ। चन्नी, बाजवा, रंधावा और राजा वड़िंग सहित पार्टी के कई प्रमुख नेता कार्यक्रम में पहुंचे। तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सांसद रजिया सुल्ताना, सुखपाल सिंह खेड़ा और कल ढिल्लों सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली।