पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल! गुटबाजी भूलकर एक मंच पर आए चन्नी-वड़िंग, क्या गिले-शिकवे भुलाकर एकजुट हुए नेता?
पंजाब कांग्रेस के पदभार समारोह में गुटबाजी को दरकिनार कर सभी दिग्गज एक मंच पर आए। सचिन पायलट और चन्नी की मौजूदगी से पार्टी में एकजुटता का बड़ा संदेश दिखा।
HighLights
परगट सिंह ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला।
वरिष्ठ नेताओं ने गुटबाजी भुलाकर एक मंच पर एकजुटता दिखाई।
पार्टी का लक्ष्य 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन मजबूत करना।
डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान के बीच रविवार को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह के पदभार ग्रहण समारोह में पार्टी ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। चंडीगढ़ के सेक्टर-15 स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में लगभग सभी बड़े नेता पहुंच चुके हैं।
पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही है। हालांकि, बारिश ने इस कार्यक्रम में खलल डाल दिया और समर्थकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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कांग्रेस में एकजुटता का संदेश और रणनीति
पार्टी नेतृत्व की ओर से इस समारोह के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर परगट सिंह की नियुक्ति के बाद सभी प्रमुख नेताओं को एक मंच पर लाना और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने का संदेश देना कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है।
पिछले कुछ समय से प्रदेश नेतृत्व में बदलाव, संगठन में जिम्मेदारियों के बंटवारे और वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेदों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में समारोह में दिग्गज नेताओं की मौजूदगी को एकजुटता के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है।
कार्यकर्ताओं में दिख रहा उत्साह
कार्यक्रम में सचिन पायलट ने झंडा फहराकर समारोह की शुरुआत की। इसके बाद नेताओं के संबोधन का सिलसिला शुरू हुआ। चन्नी, बाजवा, रंधावा और राजा वड़िंग सहित पार्टी के कई प्रमुख नेता कार्यक्रम में पहुंचे। तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सांसद रजिया सुल्ताना, सुखपाल सिंह खेड़ा और कल ढिल्लों सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली।
पंजाब के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक चंडीगढ़ पहुंचे। आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया, लेकिन बारिश शुरू होने से खुले में मौजूद लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ीं। खराब मौसम के बावजूद समर्थक कार्यक्रम में जुटे रहे।
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परगट सिंह के सामने चुनौतियां
अब परगट सिंह के सामने सभी गुटों को साथ लेकर चलने, संगठन को सक्रिय करने और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने की चुनौती होगी। समारोह में नेताओं की मौजूदगी के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मंच पर दिखी एकजुटता आगे संगठनात्मक गतिविधियों में कितनी दिखाई देती है। सुबह 10 बजे के कार्यक्रम होने के बावजूद 12बजे तक कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं।
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