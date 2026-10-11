ताजपोशी के बाद एक्शन में परगट सिंह! बोले- पंजाब में तानाशाही के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान परगट सिंह के पदभार ग्रहण समारोह में रविवार को पार्टी की एकजुटता और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति का संदेश देते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि पंजाब का मौसम इतनी जल्दी बदल जाएगा और यहां की फिजाएं इस तरह बदलेंगी, इसकी उम्मीद नहीं थी।

दिल्ली से रवाना होते समय मौसम कुछ और था, लेकिन चंडीगढ़ पहुंचने पर बारिश के बीच भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखकर उन्होंने सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गर्मी हो या बारिश,कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब कांग्रेस का झंडा हमेशा ऊंचा रखा है। कार्यकर्ताओं ने आज इसे साबित कर दिया है।

पायलट ने नए प्रधान परगट सिंह को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें शानदार टीम मिली है। ऐसी टीम किसी के पास नहीं है। यह टीम गोल करने में माहिर है और सभी का सहयोग मिलने से पंजाब में कांग्रेस को आगे बढ़ने में परेशानी नहीं होगी। अब नौजवानों को साथ लेकर पंजाब के हर गांव, हर शहर और हर पिंड तक पहुंचना है।