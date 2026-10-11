ताजपोशी के बाद एक्शन में परगट सिंह! बोले- पंजाब में तानाशाही के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष
पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रधान परगट सिंह ने पदभार संभालते हुए आप सरकार और दिल्ली नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पंजाब को दलदल से निकालने का संकल्प लिया।
HighLights
सचिन पायलट ने पंजाब कांग्रेस की एकजुटता पर दिया जोर।
परगट सिंह को मिली शानदार टीम, लक्ष्य विधानसभा चुनाव।
भगवंत मान सरकार पर पंजाब को लूटने का आरोप लगाया।
डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान परगट सिंह के पदभार ग्रहण समारोह में रविवार को पार्टी की एकजुटता और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति का संदेश देते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि पंजाब का मौसम इतनी जल्दी बदल जाएगा और यहां की फिजाएं इस तरह बदलेंगी, इसकी उम्मीद नहीं थी।
दिल्ली से रवाना होते समय मौसम कुछ और था, लेकिन चंडीगढ़ पहुंचने पर बारिश के बीच भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखकर उन्होंने सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गर्मी हो या बारिश,कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब कांग्रेस का झंडा हमेशा ऊंचा रखा है। कार्यकर्ताओं ने आज इसे साबित कर दिया है।
पायलट ने नए प्रधान परगट सिंह को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें शानदार टीम मिली है। ऐसी टीम किसी के पास नहीं है। यह टीम गोल करने में माहिर है और सभी का सहयोग मिलने से पंजाब में कांग्रेस को आगे बढ़ने में परेशानी नहीं होगी। अब नौजवानों को साथ लेकर पंजाब के हर गांव, हर शहर और हर पिंड तक पहुंचना है।
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साढ़े 4 साल में सरकार ने पंजाब को लूटा
सचिन पायलट ने कहा कि अगले चार महीने केवल सत्ता हासिल करने या आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाने का संघर्ष नहीं हैं, बल्कि पंजाब के भविष्य का चुनाव है। पंजाब की अहमियत और देश के विकास में पंजाबियों के योगदान को पूरा देश जानता है। उन्होंने आरोप लगाया कि साढ़े चार साल में भगवंत मान सरकार ने पंजाब को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि पंजाब के बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं।
राजा वड़िंग की बात का दिया जवाब
पायलट ने पूर्व प्रदेश प्रधान राजा वड़िंग के कार्यकाल में पार्टी को मजबूत बनाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कठिन समय में वड़िंग ने संगठन को मजबूती देने का काम किया। वड़िंग ने अपने संबोधन में उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को नजरअंदाज नहीं करने की बात कही , जिन्होंने पिछले साढ़े चार साल में पार्टी के लिए मेहनत की।
इस पर पायलट ने कहा कि जीवन में किसी की मेहनत कम नहीं पड़ती और न ही किसी की मेहनत बेकार जाएगी। उनके इस बयान पर पंडाल में जमकर तालियां बजीं।
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12 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचने का आह्वान
पायलट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों का उल्लेख करते हुए पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पंजाबियों से सोमवार, 12 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध कार्यक्रम में भागीदारी की अपील की।
उन्होंने कहा कि पंजाब को नया रास्ता दिखाना है और आने वाला समय नौजवानों का है। कांग्रेस युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ेगी और प्रदेश के हर गांव तथा शहर तक पहुंचकर जनता के बीच अपनी बात रखेगी।
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