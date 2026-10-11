पायलट ने खेला बड़ा दाव! परगट की ताजपोशी में राजा वड़िंग के काम को सराह, बोले- 4 महीने तय होगा पंजाब का भविष्य

डॉ सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान परगट सिंह के पदभार ग्रहण समारोह में रविवार को पार्टी की एकजुटता और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति का संदेश देते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि पंजाब का मौसम इतनी जल्दी बदल जाएगा और यहां की फिजाएं इस तरह बदलेंगी, इसकी उम्मीद नहीं थी।

दिल्ली से रवाना होते समय मौसम कुछ और था, लेकिन चंडीगढ़ पहुंचने पर बारिश के बीच भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखकर उन्होंने सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गर्मी हो या बारिश,कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब कांग्रेस का झंडा हमेशा ऊंचा रखा है। कार्यकर्ताओं ने आज इसे साबित कर दिया है।

पायलट ने नए प्रधान परगट सिंह को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें शानदार टीम मिली है।

ऐसी टीम किसी के पास नहीं है। यह टीम गोल करने में माहिर है और सभी का सहयोग मिलने से पंजाब में कांग्रेस को आगे बढ़ने में परेशानी नहीं होगी। अब नौजवानों को साथ लेकर पंजाब के हर गांव, हर शहर और हर पिंड तक पहुंचना है।

साढ़े चार साल में आप सरकार ने पंजाब को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी सचिन पायलट ने कहा कि अगले चार महीने केवल सत्ता हासिल करने या आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाने का संघर्ष नहीं हैं, बल्कि पंजाब के भविष्य का चुनाव है।

पंजाब की अहमियत और देश के विकास में पंजाबियों के योगदान को पूरा देश जानता है। उन्होंने आरोप लगाया कि साढ़े चार साल में भगवंत मान सरकार ने पंजाब को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि पंजाब के बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं।

राजा वड़िंग की बात का दिया जवाब पायलट ने पूर्व प्रदेश प्रधान राजा वड़िंग के कार्यकाल में पार्टी को मजबूत बनाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कठिन समय में वड़िंग ने संगठन को मजबूती देने का काम किया। ऐसे में राजा वड़िंग और पार्टी के बीच चल रहे मतभेदों को भी पायलट ने सही करने की अच्छी पहल की है।

वड़िंग ने अपने संबोधन में उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को नजरअंदाज नहीं करने की बात कही , जिन्होंने पिछले साढ़े चार साल में पार्टी के लिए मेहनत की।

इस पर पायलट ने कहा कि जीवन में किसी की मेहनत कम नहीं पड़ती और न ही किसी की मेहनत बेकार जाएगी। उनके इस बयान पर पंडाल में जमकर तालियां बजीं।