पटियाला में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, प्रदर्शन के दौरान माहौल गर्माया; मिनी सचिवालय के सभी गेटों पर ताले जड़े

जागरण संवाददाता, पटियाला। मांगों को लेकर किसानों ने सोमवार को डीसी दफ्तर के बाहर लगातार धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान किसानों ने मिनी सचिवालय के सभी गेट बंद कर दिए। जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। किसानों ने गेट बंद करने और पुलिस की तरफ से उसे खोलने को लेकर धक्का मुक्की हुई।